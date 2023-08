Hertha BSC: Christensen weg! Wie geht es im Tor der Alten Dame weiter?

In einem weiteren Tweet ist der 24-Jährige bei der Begrüßung seines zukünftigen Mannschaftskollegen Cristiano Biraghi (30) zu sehen. Mittlerweile existiert auch ein Video, in dem er sich im Trikot von La Viola präsentiert. Eine offizielle Bestätigung von der Alten Dame liegt aktuell jedoch noch nicht vor.

Tjark Ernst (20) ist der einzig verbliebene Goalie mit Profi-Erfahrung. Im letzten Spiel der vergangenen Saison durfte der 20-Jährige den Hertha-Kasten in Wolfsburg hüten und lieferte dabei eine gute Leistung ab.

Dennoch bleibt zu bezweifeln, dass der Zweitligist sich auf die jungen Talente verlassen wird. Ende Juli wurden die Spree-Athener bereits mit VfB-Keeper Fabian Bredlow (28) in Verbindung gebracht, nachdem ihm in Stuttgart Alexander Nübel (26) vor die Nase gesetzt wurde.

Möglicherweise versucht der Hauptstadtklub den gebürtigen Berliner mit der Aussicht auf einen Stammplatz in seine Heimatstadt zurückzuholen.

Ein anderes Szenario wäre die Begnadigung von Marius Gersbeck (28), der nach einer Schlägerei im Trainingslager in Zell am See vom Verein suspendiert wurde. Der 28-Jährige wurde im Sommer vom KSC zurückgeholt und galt als neue Nummer eins, sollte sogar als echte Identifikationsfigur, da er in der Ostkurve groß wurde.

Gersbeck hält sich zurzeit mit dem Torwarttrainer der zweiten Mannschaft fit, während sein Freund und Hertha-Präsident Kay Bernstein (42) intern an seiner Rehabilitierung arbeiten soll. "Einen Gersbeck brauche ich eigentlich", sagte auch Coach Pal Dardai (47) im Zusammenhang mit dem Prügel-Skandal.

