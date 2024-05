Liebe auf den zweiten Blick: Ex-Nationalspieler wieder auf Herthas Zettel?

Berlin - Der anstehende Transfer-Sommer steckt noch in den Kinderschuhen und schon gibt es wieder Gerüchte um Hertha BSC , die einem bekannt vorkommen dürften.

Ein Führungsspieler wie Demme wird also weiterhin händeringend bei den Spree-Athenern gesucht. Wird es also womöglich die Liebe auf den zweiten Blick mit dem 32-Jährigen? Die Chancen des Hauptstadtklubs dürften im kommenden Transferfenster auf jeden Fall weitaus besser stehen.

Statt des Ex-Nationalspielers, der auch aufgrund des katastrophalen Fehlstarts der Berliner - mit null Punkten und null Toren in drei Spielen - von einem Wechsel in die Hauptstadt Abstand genommen haben soll , wurden Andreas Bouchalakis (31) und Bilal Hussein (24) verpflichtet. Beide blieben bislang hinter den Erwartungen zurück, gelinde gesagt.

Denn nach Kicker-Informationen soll die Alte Dame erneut an Diego Demme (32) baggern, der bereits im vergangenen Sommer als absoluter Wunschspieler des nun scheidenden Trainers Pal Dardai (48) galt.

Diego Demme hat es in dieser Saison auf gerade einmal drei Einsätze für SSC Neapel gebracht. © Tiziana FABI / AFP

Zum einen läuft der Vertrag des Mittelfeldmanns am 30. Juni aus, sodass er ablösefrei zu haben ist und zum anderen hat Diego eine katastrophale Saison bei SSC Neapel hinter sich.



In lediglich drei Spielen kam er beim Maradona-Klub zum Einsatz - zweimal in der Startelf und einmal von der Bank - und brachte es in Serie A und Coppa Italia zusammengenommen auf gerade einmal 127 Minuten.

Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass er in der Liga seit dem 23. Spieltag, also Anfang Februar, nicht einmal mehr für den Kader der Neapolitaner nominiert wurde. Hier stehen die Zeichen also eindeutig auf Abschied.

Ob Diego Demme, der sich nach eigenen Worten mit seiner Familie in Italien sehr wohlfühlt, einen Wechsel innerhalb der Serie A anstrebt oder lieber nach Deutschland zurückkehren möchte, wird sich zeigen.

Sollte Hertha BSC tatsächlich im Werben um den erhofften Führungsspieler erneut Ernst machen, könnte es womöglich im zweiten Anlauf klappen.