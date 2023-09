Irre Torwart-Wende bei Hertha: Kehrt Jarstein statt Prügel-Keeper Gersbeck zurück?

Rune Jarstein (38) wurde nach einem Streit mit Torwarttrainer Andreas Menger (50) suspendiert. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Es ist was vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger", sagte der damalige Manager Fredi Bobic (51).

Hertha bot dem Norweger eine Vertragsauflösung mit Abfindung an, der Keeper aber lehnte ab und klagte. Nun hat der Prozess begonnen und zwei spannende Details offengelegt.

Laut Jarsteins Anwalt will der Zweitligist den 38-Jährigen offenbar wieder als Torhüter verpflichten. Demnach haben sich letzte Woche Präsident Kay Bernstein (42) und Geschäftsführer Thomas Herrich (59) an Jarsteins Berater gewandt. Das berichtet zumindest die B.Z., die den Prozess verfolgt hat.

Sportdirektor Benjamin Weber (43) hat in den letzten Wochen immer wieder betont, dass die Alte Dame mit einem jungen und erfahrenen Keeper in die Saison gehen will. Letzteres sollte eigentlich Rückkehrer Marius Gersbeck (28) einnehmen, doch der 28-Jährige prügelte sich selbst ins Aus.