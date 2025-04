Hertha BSC plant Hammer-Comeback: Kommt dieser Fan-Liebling zurück?

Berlin - Das wäre ein Ding: Hertha BSC hat in der laufenden Spielzeit keinen verlässlichen Torjäger - abgesehen von Fabian Reese (27). Das könnte in der neuen Saison ein alter Bekannter ändern.

Aber kann Weber seinen "Golden Boy" - er gilt als bislang größter Transfererfolg des 45-Jährigen - tatsächlich in die Spree-Metropole zurückholen?

Seinen späten Abgang zur TSG Hoffenheim Ende August 2024 konnte Hertha nie kompensieren, zumal der aktuelle Top-Torjäger Reese lange Zeit verletzt ausfiel und acht seiner neun Tore erst in den vergangenen sieben Spielen erzielen konnte - da war der angestrebte Aufstieg in die Bundesliga aber bereits Geschichte.

Der Publikums-Liebling der Vorsaison war unangefochtener Stammspieler und knipste 25 Mal in 36 Pflichtspielen für die Berliner. Mit 22 Buden sicherte er sich zudem die geteilte Torjägerkanone in der 2. Bundesliga .

Denn nach Informationen der " Bild " sollen die Verantwortlichen um Benjamin Weber (45) an der Rückkehr von Haris Tabakovic (30) basteln.

In der vergangenen Saison haben es Fabian Reese (27, l.) und Haris Tabakovic gemeinsam bei Hertha BSC krachen lassen. © Soeren Stache/dpa

Hier bräuchte es wohl ähnlich viel Goodwill wie bei der Rückkehr von Kevin Volland (32) zu dessen Jugendklub 1860 München, denn der Ex-Nationalspieler soll dafür auf einen Großteil seines Gehalts verzichten, was auch "Fluppe" in Kauf nehmen müsste.

Freilich hinkt dieser Vergleich, denn auch wenn er bei der Alten Dame erst so richtig ins Rampenlicht trat, sodass am Ende die Kraichgauer zuschlugen, spielte er doch nur eine Saison in der Hauptstadt - von einer "großen Fußballliebe" wie bei Volland kann man da wohl nicht sprechen.

Zudem droht den Spree-Athenern im Sommer ein großer Umbruch: Jungstar Ibrahim Maza (19) soll es zu Bayer Leverkusen ziehen - eine offizielle Bestätigung für den Transfer steht allerdings weiter aus - und auch sein "Buddy" Reese wird (wieder einmal) mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Genau darin liegt offenbar die Hoffnung der Berliner, die wohl gern einen neuen Kader um das Duo Reese-Tabakovic aufbauen würden. Mit einer Rückkehr des Goalgetters soll dann auch "Fabi" von einem Verbleib überzeugt werden.

Es wäre also eine Win-win-Situation - die Betonung liegt aber wohl ganz klar auf dem kleinen aber feinen Wörtchen "wäre"!