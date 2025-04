XXL-Umbruch: Acht Verträge laufen aus, aber nur zwei Hertha-Stars sollen bleiben

Berlin - Der Klassenerhalt ist geschafft. Für Manager Benjamin Weber (45) geht die Arbeit aber erst richtig los. Bei Hertha BSC deutet sich ein XXL-Umbruch an.

Deyovaisio Zeefuik (27, 2.v.r.) und Toni Leistner (34, l.) sollen beide verlängern. © Marius Becker/dpa

Der erste Abgang tut zwar sportlich extrem weh, ist finanziell aber notwendig. Top-Talent Ibrahim Maza (19) schließt sich wohl Meister Bayer Leverkusen an. Er wird Hertha, die wieder einen Transferüberschuss erzielen muss, eine Ablöse von etwa zwölf Millionen einbringen.

Auch bei Michaël Cuisance (25), Super-Star Fabian Reese (27), Pascal Klemens (20), Marton Dardai (23) oder Derry Scherhant (22) wird fleißig spekuliert. Nicht jeden davon wird der Hauptstadtklub von einem weiteren Jahr in der 2. Liga überzeugen können.

Bei manchem werden sie es gar nicht erst versuchen: Gleich acht Verträge laufen aus. Nur zwei Hertha-Stars solle allerdings auch nur bleiben: Toni Leistner (34) und Deyovaisio Zeefuik (27).

Ersterer hat schon früh deutlich gemacht, dass er noch ein weiteres Jahr Fußball spielen will - am liebsten bei Hertha. Leistner ist nicht nur Kapitän und Führungsspieler, sondern zeigt seit Wochen, wie wichtig er auch auf dem Platz ist. Mit ihm als Abwehrchef in der Dreierkette hat sich Hertha deutlich stabilisiert.