Juve und Milan baggern an Herthas Überraschung der Vorbereitung!

Bence Dárdai (17) war zum ersten Mal in einem Herrenspiel im Test gegen den RSV Eintracht im Einsatz. © Soeren Stache/dpa

Was die Arrivierten nicht schafften, gelang Bence Dárdai in zehn Minuten. Als das Mittelfeldjuwel am Samstag zur 60. Minute im Testspiel gegen die Young Boys Bern eingewechselt wurde, schien die Messe gelesen, 3:0 führten die Schweizer.

Doch mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel brachte der Youngster nicht nur wieder Leben in die Testpartie, sondern sendete vor allem ein Zeichen an die Welt: Hallo, ich bin bereit für den Herrenfußball!

Dieser Schritt hatte sich über Monate abgezeichnet. Zum einen hatte der jüngste von drei Dárdai-Söhnen als B-Jugendlicher in der A-Jugend-Bundesliga groß aufgetrumpft. Am Ende standen 15 Torbeteiligungen und Platz 2 in der ligaweiten Scorerliste.

Dann wurde im April sein Vater Pal (47) zum dritten Cheftrainer der Hertha-Profis und spätestens mit dem Bundesliga-Abstieg schien klar: Dardai junior wird in der Vorbereitung seine Chance bekommen.

Und bisher ist er auf dem besten Wege, diese zu nutzen, bekam in allen drei Testspielen Einsatzzeit und wusste zu überzeugen. "Bence spielt die tödlichen Pässe, die man nicht verteidigen kann", lobte der Papa am Rande eines Testspiels.