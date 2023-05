Klammheimlich: Hertha hat mit diesen Nachwuchsjuwelen verlängert!

Berlin - Während in der Öffentlichkeit bei Hertha BSC aktuell die Lizenz-Problematik und der Abstiegskampf dominieren, arbeitet der Klub im Hintergrund an seinem Zukunftskader und hat die Verträge mit einigen Talenten verlängert.

Dank der furiosen Rückrunde sollen auch der ein oder andere höherklassige Verein an Rölke, dessen jüngerer Bruder Oliver (18) noch in der U19 spielt, Interesse angemeldet haben. Gut möglich, dass der Angreifer nach geklärter Lizenz- und Abstiegsfrage bei den Profis die Chance bekommen wird.

Nicht Wenige trauten ihm in der Jugend sogar den ganzen Sprung zu. Spätestens, nachdem er 2019/20 mit 17 Buden Torschützenkönig der B-Junioren- Bundesliga wurde. Mit 1,88 Meter bringt er für einen Mittelstürmer Gardemaß mit und weiß seinen kräftigen Körper geschickt einzusetzen.

Ein kluger Schachzug, der sich auszahlen sollte. Denn in diesem Jahr blühte Rölke förmlich auf und zeigte sein Talent, welches ihn einst bis in die deutsche U18-Nationalelf führte (zwei Spiele, zwei Tore).

Dennoch gab ihm Hertha das Vertrauen und verlängerte - wie TAG24 erfuhr - rund um seinen Geburtstag im Januar den auslaufenden Vertrag mit dem Mittelstürmer. Und das still und heimlich, nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit!

Sieben Tore und zwei Vorlagen sind eine mehr als ordentliche Bilanz im Jahr 2023 für U23-Sturmhoffnung Tony Rölke. Bemerkenswert unter anderem, weil der 20-Jährige in der Hinrunde bei der Hertha-Reserve nur eine Nebenrolle spielte.

Keine Angst vor großen Kalibern: Hertha-Talent Veit Stange (19, l.) bewies sich diese Saison schon gegen Herrenspieler - wie hier gegen Chemies Manassé Eshele (24, r.). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Doch Rölke ist nicht der einzige Kandidat für eine Beförderung. In Veit Stange (19) debütierte am 30. April eine andere Nachwuchshoffnung in der Bundesliga - ausgerechnet im Spiel gegen den großen FC Bayern (0:2).

Der tiefe Spielmacher aus dem defensiven Mittelfeld ist über die Saison hinaus gebunden und soll in der Regionalliga Nordost bei der U23 wie schon in der Endphase der jetzigen Spielzeit auch künftig die nächsten Schritte machen.

Gleiches gilt für Dion Ajvazi (zentrales Mittelfeld), Dominik Schickersinsky (offensiv Außen) und Maximilian Mohwinkel (Torwart; alle 19), die erstmals Verträge für den Herrenbereich bekamen und im Sommer zur U23 aufsteigen. Sie sind alters- und leistungstechnisch den Jugendklassen entwachsen.

Offen ist dagegen nach wie vor die Zukunft von Joel da Silva Kiala (19) und Teoman Gündüz (18), die in 2023 schon fast als Stammgäste der "HerthaBubis" bezeichnet werden konnten.

Jedoch pokern beide um ihre Zukunft, da die jeweiligen Jugendförderverträge am Saisonende auslaufen und sie sich den direkten Sprung zu den Profis erhoffen.

Einen anderen Jugendspieler hat es dagegen schon definitiv von Hertha weggezogen - Torwart Paul Krause (19) sah keine Perspektive mehr und unterschrieb stattdessen bei Regionalligist Lok Leipzig.