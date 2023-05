Erster Neuzugang für Lok Leipzig! Junger 2-Meter-Hüne wird ein Blau-Gelber

Der aktuelle Tabellenvierte der Regionalliga Nordost verkündete am Freitagvormittag, dass ein neuer dritter Torhüter für die Spielzeit 2023/24 gefunden wurde.

"Mir war es wichtig, so in die neue Saison zu gehen und das Risiko mit einem Torwarttrainer als dritten Keeper zu umgehen", so Civa. "Paul hat bei Hansa Rostock und Hertha BSC eine super Ausbildung genossen, die er auch im Probetraining gezeigt hat. Bei Hertha BSC hatte er harte Konkurrenz im Tor und kam daher auf wenig Spielpraxis. Er stellt sich nun der Herausforderung. Ich bin total überzeugt, dass er sein großes Potenzial ausschöpfen wird und die Konkurrenz auf der Torwartposition steigern wird."