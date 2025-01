Kurios: Schiedsrichter machen bei Testspiel von Hertha BSC früher Feierabend

Der Kick in Andalusien bot eine Kuriosität, denn in der letzten halben Stunde musste das Spiel ohne die spanischen Schiedsrichter absolviert werden. Diese hatten nach 90 Minuten ihren Einsatz beendet, obwohl die Begegnung auf 4x30 Minuten angesetzt war.

Am Samstag reisen die Herthaner zurück in die Hauptstadt. Am 19. Januar (13.30 Uhr/Sky) geht es für den Tabellenzwölften auswärts gegen den SC Paderborn in der zweiten Liga weiter. Von den letzten acht Pflichtspielen im vergangenen Jahr konnten die Berliner nur eines gewinnen.