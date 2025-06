Leitl bekommt Wunschspieler: Ex-Unioner heuert bei Hertha BSC an

Trainer Stefan Leitl (47) bekommt in Seguin einen Wunschspieler. Beide hatten bereits bei der SpVgg Greuther Fürth zusammengearbeitet und den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Das streben sie auch mit der Hertha an.

Seguin absolvierte in der vergangenen Saison 25 Partien, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Er spielte auch schon in der Bundesliga: pikanterweise beim Hertha-Lokalrivalen Union Berlin in der Saison 2022/2023 sowie ein halbes Jahr beim VfL Wolfsburg in der Saison 2018/2019.