Machtwort von Hertha-Boss: Trainer-Entscheidung um Fiél gefallen

Berlin - Zum Abschluss dieser merkwürdigen Hinrunde gab Hertha BSC seinen Fans wieder einmal ein Rätsel auf. Ist die Nullnummer in Hannover ein gewonnener Punkt beim heimstärksten Team der Liga oder zwei verlorene Punkte? Trotz einer halben Stunde in Überzahl schaffte es die Alte Dame, nicht ein Tor zu erzielen.

"Wir haben einen Entwicklungstrainer gesucht und ihn verpflichtet", sagte der Sportdirektor. "Natürlich heißt Entwicklung am Ende auch, Punkte zu holen." Davon haben die Berliner insgesamt zu wenig. So kündigt Weber eine Analyse an. "22 Punkte in 17 Spielen ist zu wenig für unsere Ansprüche. Damit sind wir null Komma null zufrieden."

Im Trainingslager in Spanien wartet auf den Tabellenzwölften eine Menge Arbeit: Da ist zum einen die Schwäche bei Standards, die merkwürdige Passivität bei Führungen, der geringe offensive Ertrag, zum anderen aber auch die vielen individuellen Fehler.