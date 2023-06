Dieser Hertha-Star will weg, er soll (überraschend) bleiben

Hertha BSC setzt in der 2. Liga auf den Berliner Weg. © Swen Pförtner/dpa

Speziell Dodi Lukebakio (25), vergangene Saison der absolute Topscorer, Rekord-Einkauf Lucas Tousart (26) oder Suat Serdar (25) sollen bei Hertha BSC die Kasse klingeln lassen. Ebenso Krzysztof Piatek (27), den die Berliner mit seinem XXL-Gehalt lieber heute als morgen von der Gehaltsliste streichen wollen.

Pal Dardai (47) hat zwar noch immer nicht sein endgültiges Jawort gegeben, doch so langsam wird klar, mit welchen aktuellen Hertha-Stars die Mission "Wiederaufstieg" angehen wird.

Jonjoe Kenny (25), letztes Jahr aus Everton gekommen, ist vermutlich nicht dabei. Der Rechtsverteidiger will weg. Die Tränen über seinen Verlust werden sich aber wohl in Grenzen halten.

Anders bei Marc-Oliver Kempf (28). Nach unglücklichem Start, inklusive verschuldeter Elfmeter hat sich Kempf in seinen eineinhalb Jahren Berlin zum echten Abwehrboss entwickelt.

Nicht wenige Hertha-Fans hätten ihn gerne als neuen Kapitän gesehen, doch der Ex-Stuttgarter hat andere Pläne. Laut "Kicker" zieht es ihn ins Ausland.

Der Hauptstadtklub will und wird auch in Liga zwei den Berliner Weg weiterverfolgen. Heißt: Wieder mehr auf Talente bauen. Doch nur mit Eigengewächsen wird es nicht gehen. Das hat Sportdirektor Benjamin Weber (43) schon mehrfach betont. So soll der ein oder andere Spieler aus dem aktuellen Kader auch gehalten werden.