Nach Abgang zu Leverkusen: Fliegt Hertha-Star Maza jetzt aus der Startelf?

Konkret heißt das: Maza wird gegen Fürth (13.30 Uhr/Sky) wie gewohnt in der Startelf stehen. Der 19-jährige (fünf Tore, fünf Vorlagen) war sowohl unter Cristian Fiél (44), als auch unter Leitl stets gesetzt. Daran wird sich auch in den nächsten drei Spielen nichts ändern.

Maza wird auch gegen Fürth wieder in der Startelf stehen. © Soeren Stache/dpa

Leitl adelt seinen Mittelfeldspieler: "Von außen betrachtet war es für mich immer ein unfassbares Talent. Dann kommst du hierher und darfst den Jungen trainieren, dann wird dir auch schnell klar, dass er nicht mehr lange hier sein wird, weil er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten hat."

Hinzukommt noch sein Charakter. "Er ist ein unfassbar reflektierter, intelligenter Junge, mit dem es jeden Tag Spaß gemacht hat zu arbeiten - und auch die letzten Wochen noch wird", so Leitl. "Ich traue ihm alles zu, auch in Leverkusen. Die dürfen sich definitiv auf einen unfassbar guten Spieler freuen."

Noch aber liegt der Fokus auf Hertha. Denn auch der Hauptstadtklub will die Saison nicht austrudeln lassen.

Leitl gab bereits den Sieg-Befehl. Er will drei Siege in Serie: "Die letzten Spiele bleiben besonders in Erinnerung. Diese Energie wollen wir jetzt noch einmal bündeln. Und das ganze Positive wollen wir dann mit in die neue Saison nehmen."