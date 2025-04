Unterschrift am Wochenende: Maza verlässt Hertha und wechselt zu diesem Klub

Berlin - Jetzt beginnt die Abschiedstournee. In Ulm fehlte Ibrahim Maza (19) noch gelbgesperrt, am Freitagabend gegen Magdeburg (18.30 Uhr/Sky) aber wird Stefan Leitl (47) wieder auf das Top-Talent bauen können. Es wird voraussichtlich sein drittletztes Heimspiel im Trikot von Hertha BSC . Der 19-Jährige geht den nächsten Schritt. Er wechselt zu Bayer Leverkusen !

Hertha BSC verliert mit Ibrahim Maza (19, r.) sein wohl größtes Talent. © Matthias Koch/dpa

Wie die B.Z. berichtet, soll schon am Wochenende - nach der Partie - die finale Unterschrift folgen. Maza erhält dann einen langfristigen Vertrag.

Hertha verliert einerseits ihr Mega-Juwel, ist aber dringend auf Transfererlöse angewiesen. Sie müssen einen zweistelligen Millionen-Transferüberschuss erzielen. Dank Maza wird die Kasse nun richtig klingeln.

Dem Kicker zufolge stellt sich die fällige Ausstiegsklausel weit komplexer dar, dürfte aber wohl höher werden als bislang angenommen. So können die Berliner womöglich mit einer Summe von 13 bis 14 Millionen Euro rechnen.

Schon im vergangenen Sommer rankten sich immer wieder Gerüchte um den algerischen Nationalspieler. Vor allem der VfB Stuttgart buhlte immer wieder um das Juwel, das Top-Talent aber blieb in Berlin, wollte am liebsten mit Hertha in die Bundesliga. Dieses Ziel hat die Alte Dame krachend verfehlt.