Nach Eklat im Trainingslager: Hertha BSC schickt Keeper Gersbeck nach Hause

Zell am See/Berlin - Ein Vorfall überschattet das Trainingslager von Hertha BSC im beschaulichen Österreich: Marius Gersbeck (28) ist am Sonntag vorläufig von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das hat jetzt erste Konsequenzen für den Keeper.

Marius Gersbeck (28) ist nach einem Vorfall in Zell am See vom Hertha-Trainingslager ausgeschlossen worden. © Soeren Stache/dpa

Denn der Klub hat den 28-Jährigen mit sofortiger Wirkung von den Vorbereitungen in Zell am See ausgeschlossen und nach Berlin zurückgeschickt, wie "Bild" berichtete.

Ob der Zwischenfall von Vereinsseite weitere Folgen für den Torhüter haben wird, sei es finanzieller Natur, oder ob ihm gar der Rauswurf bei der Alten Dame droht, ist bislang nicht bekannt. Der einstige Hertha-Bubi kehrte erst im Sommer vom Karlsruher SC in seine Heimatstadt zurück.

Die Blau-Weißen bestätigten in einem Statement lediglich, dass die österreichischen Behörden gegen einen ihrer Spieler ermitteln, ohne einen Namen oder konkrete Details zu nennen, da dies Gegenstand der laufenden Untersuchungen sei.

Die Landespolizeidirektion Salzburg teilte am Sonntag mit, dass es im Stadtgebiet von Zell am See in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Deutschen und einem 22 Jahre alten Einheimischen kam.