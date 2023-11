Nach Rauswurf bei Hertha: Jarstein beendet Karriere!

"Es war keine einfache Entscheidung und vielleicht nicht wirklich das, was ich wollte", kündigte der Schlussmann bei Instagram an. Aber nach zwei herausfordernden und schwierigen Jahren sei es die richtige Entscheidung aufzuhören.

Jarstein flog raus, weil er Torwarttrainer Andreas Menger (51) unter anderem als "Arschloch und Nichtskönner" beleidigt haben soll. Es folgte ein Rechtsstreit, der erst im Oktober beigelegt werden konnte.

Großen Groll hegt der 39-Jährige aber nicht. "Ein spezielles Danke geht an die unglaublichen Hertha-Fans, die seit meinem Wechsel 2014 von Tag eins an an meiner Seite standen. Eure Unterstützung bedeutet die Welt für mich", so der Keeper.