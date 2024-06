Nach Schuler: Bundesliga-Profi im Anflug auf Hertha?

Kevin Sessa (23, r.) absolvierte 30 Bundesligaspiele für Heidenheim und ist ablösefrei. © Harry Langer/dpa

Laut Bild soll dem ablösefreien Heidenheim-Profi ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen. Demnach scheint zwischen Spieler und Verein alles klar zu sein. Es fehlt nur noch die Unterschrift sowie der obligatorische Medizincheck.



Der flexible Mittelfeldspieler, der in Herthas Problemzone, der Zentrale, aber auch auf dem rechten Flügel spielen kann, soll ein wichtiger Baustein bei den Blau-Weißen werden. Dafür tauscht er die Bundesliga bzw. die Conference League offenbar mit dem Unterhaus aus.

In dieser Saison kam der 23-Jährige zwar auf 30 Bundesligaeinsätze (drei Tore), stand davon aber nur siebenmal in der Startelf. Auch die Schwaben hätten Sessa gerne gehalten, der Hauptstadtklub aber kann ihm offenbar die bessere Perspektive bieten.

Hertha will in dieser Spielzeit zurück in die Bundesliga - und Sessa soll eine wichtige Rolle einnehmen. Wie Aufsteigen geht, weiß der Deutsch-Argentinier (89 Zweitligaspiele). 2020 scheiterte er mit Heidenheim noch in der Relegation an Bremen. Vergangenen Sommer gelang dann der Aufstieg.