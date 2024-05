Nach Schuler-Wechsel zu Hertha: Welcher Stürmer muss jetzt gehen?

In der vergangenen Spielzeit agierte Hertha meist mit Tabakovic als alleinige Spitze vorne drin. Gut möglich, dass der neue Trainer in der neuen Saison mehr mit Doppelspitze agieren lässt.

Smail Prevljak (29, l.) erzielte seit seinem Wechsel zur Hertha vier Tore. © Uwe Anspach/dpa

Florian Niederlechner (33), der seine Stärken hinter den Spitzen besser ausspielen kann, hatte oft einen schweren Stand, ist aber mit seiner Erfahrung und seinem Charakter wichtig für die Kabine. Auch auf dem Platz. Nach langer Durststrecke platze in der Hinrunde der Knoten.

In der Rückrunde war der 33-Jährige auch durch seine Rote Karte gegen Osnabrück und der Rückkehr von Ibo Maza (18) allerdings immer weniger gefragt. Sechs seiner insgesamt sieben Tore erzielte er in der Hinrunde. Ein Abgang ist aber dennoch eher unwahrscheinlich.

Am ehesten kommt da wohl Smail Prevljak (28) in Betracht. Der Bosnier kam an Tabakovic nicht vorbei, verpasste große Teile Rückrunde krank oder verletzt und durfte nur selten als echter Neuner ran. Das Problem: Zusammen funktioniert das Sturmduo Fluppe und Prevljak nicht. Dennoch will der Stürmer wohl bleiben.

"Smail will sich bei Hertha durchsetzen", sagte Prevljak-Berater Dieter Hoeneß dem Kicker. "Das ist sein klares Ziel."

Ein anderer hebt bereits Abschiedsgedanken: Derry Scherhant (21). Vergangene Saison noch einer der Lichtblicke, hatte er unter Pal Dardai einen schweren Stand. Er soll dem Kicker zufolge den Verantwortlichen schon seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

Hertha aber hofft den 21-Jährigen, der meist auf den Außen eingesetzt wird, noch von einem Verbleib überzeugen zu können. Geplant sei ein Gespräch mit dem neuen Trainer.