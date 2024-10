Nächstem Hertha-Talent winkt Profi-Debüt: Schlägt jetzt seine Stunde?

Eliyas Strasner (19) könnte sein Debüt feiern. © IMAGO / Matthias Koch

Denkbar ist aber auch eine Art Jobaufteilung. Dann dürfte das nächste Talent sein Profi-Debüt feiern. Fiél ließ bereits durchblicken, dass der ein oder andere aus der U23 dabei sein wird. Namen wollte er nicht nennen. Bei Eliyas Strasner (19) ließ sich der 44-Jährige immerhin ein "vielleicht" entlocken.

Der 19-Jährige beackert normalerweise die linke Abwehrseite in der Regionalliga, überzeugt dort vor allem mit seinem Offensivdrang. "Was ihn auszeichnet, ist seine Dynamik nach vorne. Er ist immer wieder beim Angriff dabei", so Fiél. "Er ist ein talentierter Junge, der wie die anderen auch in den Einheiten einen guten Job gemacht hat."

Der Übungsleiter sieht aber noch vor allem in der Defensive Verbesserungspotential. "Er muss auf seine Chance warten. Wenn er sie bekommt, dann muss er da sein."

Das könnte schon am Freitagabend der Fall sein. Damit geht auch Fiél den Berliner Weg weiter. Bei der Elversberg-Schmach feierte schon Bubi Boris Lum (17) sein Debüt. Jetzt könnte das nächste Eigengewächs folgen.