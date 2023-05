Nächster Abgang fix: Hertha wird diesen Ladenhüter los

Omar Alderete (26, r.) wechselte 2020 zu Hertha BSC, spielte aber nur eine Saison in Berlin. © John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Wie der Kicker berichtet, sollen die Berliner rund vier Millionen Euro Ablöse kassieren. Zudem sicherten sie sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Eigentlich besitzen die Spanier, die selbst tief im Abstiegskampf stecken und nur knapp über den Strich stehen, eine Kaufoption. Diese wurde laut Kicker zwar nicht gezogen, eine Einigung konnte aber auch so erzielt werden.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Debüt erst am 13. Spieltag) ist der Paraguayer in der Abwehr längst eine feste Größe. Das war in Berlin noch anders. Einst für 4,5 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtet, fällt der Innenverteidiger mit dem Hang zum Übermut eher in die Kategorie teures Missverständnisses.

Nach nur einer Saison und 17 Bundesligaspielen ließ sich der 26-Jährige zum FC Valencia ausleihen. Jetzt ist er endgültig weg.

Gut für Hertha: Nach Santiago Ascacibar (26) ist Alderete der nächste, der zumindest etwas Geld in die leeren Kassen spült. Denn der Hauptstadtklub ist dringend auf Transfereinnahmen angewiesen. Der siebte Abstieg aus der Bundesliga ist zwar fix, die Ligazugehörigkeit ist aber immer noch ungeklärt.