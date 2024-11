Nächster Hertha-Star kaputt: "Es gibt keinen Grund Alarm zu schlagen"

Marius Gersbeck (29) fällt die nächsten Wochen aus. © Marcus Brandt/dpa

Damit fehlen gleich neun Spieler, fast alle potentielle Stammspieler. Besonders in der Abwehr ist die Not am größten.

Toni Leistner (34) fällt mit Muskelfaserriss erstmal aus, zudem fehlt Marton Dardai (22) gelbgesperrt.



Damit bleibt Pascal Klemens (19) der letzte verbliebende gesunde Innenverteidiger. Gesucht wird noch ein Nebenmann. "Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Es ist eine herausfordernde Zeit, aber es gibt keinen Grund, Alarm zu schlagen", sagte Cristian Fiél (44) auf der Pressekonferenz. "Wir haben noch genug Spieler und werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken."

Viel Optionen hat er hinten nicht. Zur Auswahl stehen die beiden Nachwuchsspieler aus der U23 Robert Matiebel und Sebastian Weiland (beide 19) oder Andreas Bouchalakis (31). Der Grieche hat bislang kaum eine Rolle gespielt. Jetzt aber dürfte der Sechser in einer neuen Rolle gefragt sein.

Zumindest kann man Fiéls Aussagen durchaus so interpretieren: "Es geht darum, die Spieler zu finden, die vielleicht auf ungewohnter Position auflaufen und lange keine Minuten mehr bekommen haben." Das träfe durchaus auf den 31-Jährigen zu. Gegen Braunschweig (3:1) durfte er erstmals in dieser Saison mitmischen - für sieben Minuten.