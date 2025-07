Nächster Rückschlag: Hertha BSC muss im Trainingslager auf Pechvogel verzichten

Alles in Kürze

Sollte Brooks länger fehlen, droht den Berlinern für den Ligastart beim FC Schalke 04 am 1. August ein Abwehr-Engpass. Pascal Klemens (20) musste am Sprunggelenk operiert werden und wird lange ausfallen. Linus Gechter (21) sitzt gegen die Königsblauen eine Sperre aus der vergangenen Saison ab.

Damit bleibt dem Verteidiger das Verletzungspech treu. In einer der ersten Trainingseinheiten nach seiner Rückkehr zur Hertha im vergangenen Sommer hatte er sich schwer verletzt und konnte deswegen noch kein Pflichtspiel für die Berliner bestreiten. Jetzt fällt er wieder aus.

Der 32-Jährige steht nicht im Kader der Berliner für die Zeit in Kitzbühel, wie der Club mitteilte. Am Freitag ging es für das Team von Trainer Stefan Leitl (47) nach Österreich.

Mit dabei in Österreich sind hingegen die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Paul Seguin (30) und Deyovaisio Zeefuik (27) sowie überraschend auch Ersatztorhüter Marius Gersbeck (30), der nach einer Schulteroperation noch im Aufbau ist. Die Berliner wollen sich in den Tiroler Bergen den Feinschliff für die Mission Aufstieg holen.

Am Sonntag gibt es einen Doppeltest gegen Bröndby IF (13.30 Uhr) und Istanbul Basaksehir FK (18.30 Uhr). Zum Abschluss wird noch ein Abstecher nach Wien gemacht. Am 18. Juli (19 Uhr) kommt es dort gegen Austria Wien zu einem weiteren Härtetest.