Hertha-Pech hält an: Zweiter Keeper nach OP lange raus

Damit wird die Not im Tor der Spree-Athener immer größer, denn auch Marius Gersbeck (30) musste an der Schulter operiert werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Tim Goller (20) musste sich am Mittwoch einer Operation an der Schulter unterziehen, wie die Blau-Weißen auf der vereinseigenen Homepage mitteilten.

Hertha BSC kann nicht mit voller Kapelle ins Trainingslager nach Österreich reisen. © Andreas Gora/dpa

Abgesehen von den beiden Torhütern muss Trainer Stefan Leitl (47) bei dem Vorbereitungslehrgang mit Sicherheit auch auf Pascal Klemens (20) verzichten, der beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den BFC Dynamo umgeknickt war und bereits am Sprunggelenk operiert worden ist.

Hinter der Teilnahme von John Anthony Brooks (32), der sich ebenfalls beim teuer erkauften 6:0-Sieg gegen Dynamo verletzte und Luca Schuler (26), der sich mit einer Hüftverletzung herumplagt, stand zuletzt noch ein Fragezeichen.

Zudem werden Leitls Wunschspieler Paul Seguin (30) und Dauer(b)renner Deyovaisio Zeefuik (27) derzeit von Wadenproblemen ausgebremst. Beide sollen aber mit ins Trainingslager fahren.

Hertha BSC wird sich vom 11. bis 19. Juli in Österreich vorbereiten und dabei Testspiele gegen Bröndby IF und Istanbul Basaksehir (beide am 13. Juli) sowie Karpaty Lviv und Austria Wien (beide am 18. Juli) bestreiten.