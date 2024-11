Nächster Verletzter bei Hertha: Jetzt hat es auch noch Maza erwischt!

Berlin - Es ist wie verhext! Hertha BSC hat den nächsten Verletzten in seiner ohnehin schon lange Ausfallliste zu beklagen: Nun hat es überraschend Ibrahim Maza (18) erwischt.

Ibrahim Maza (18) musste die Länderspielreise verletzt absagen. © Matthias Koch/dpa

Nach seinem Debüt in der algerischen Nationalmannschaft war das Hertha-Juwel auch für die Länderspiele gegen Äquatorialguinea und Liberia nominiert worden. Doch sein zweiter Einsatz muss noch warten.

Wie der Zweitligist mitteilt, hat das Top-Talent muskuläre Probleme und ist deswegen auch nicht zur Nationalmannschaft gereist. Er trainiert derzeit nur individuell.

Cristian Fiél (44) hatte schon nach dem 1:3 in Darmstadt durchblicken lassen, dass der ein oder andere Leistungsträger "auf der letzten Rille" laufe.

Maza hatte sich erst in Karlsruhe beim Torschuss am Knie verletzt. Die Berliner konnten aber Entwarnung geben. Drei Tage später stand er gegen Heidenheim schon wieder in der Startelf.

Nun bereitet dem 18-Jährigen der Oberschenkel Probleme. Nach Bild-Informationen soll er sich eine Zerrung zugezogen haben. Die Blau-Weißen versuchen alles, um ihn wieder fit zu kriegen, aber reicht die Zeit? Nach der Länderspielpause empfängt die Alte Dame am Samstag (23. November um 13 Uhr/Sky) Aufsteiger Ulm.