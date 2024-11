War das Hand? VAR-Ärger, Doppel-Pech und Kopf-Crash bei Hertha-Pleite

Berlin - Gebrauchter Nachmittag für Hertha BSC ! Starke erste Halbzeit, doppeltes Pech vor der Pause und dann auch noch der übliche Ärger über den Videobeweis. Die verletzungsgeplagte Alte Dame muss sich trotz Führung mit 1:3 (1:1) in Darmstadt geschlagen geben. Über den Nicht-Treffer wird aber noch zu reden sein.

Für Hertha-Keeper Tjark Ernst gab es nach dem Freistoß nichts mehr zu halten. © Uwe Anspach/dpa

Die Berliner hatten mit dem ersten gelungenen Angriff nach dem Seitenwechsel wieder die vermeintliche Führung besorgt. Über Umwege war die Kugel bei Jon Dagur Thorsteinsson gelandet, der nur noch einschieben musste.

Dann aber meldete sich der Kölner Keller.

Der VAR legte die Lupe an. Der Hertha-Neuzugang bekam den Ball bei seiner Brustannahme wohl minimal an den angelegten Arm. Schiedsrichter Patrick Alt gab den Treffer nicht, schaute sich die Szene aber selber nicht mehr an.

Schon kurz vor dem Pausenpfiff hatten die verletzungsgeplagten Berliner nicht das Spielglück auf ihrer Seite. Ungünstiger hätte die Schlussphase der ersten Hälfte kaum laufen können.

Nach einem hohen Ball krachten Isac Lidberg und Deyovaisio Zeefuik kurz vor dem Strafraum mit dem Kopf zusammen. Beide gingen sofort zu Boden. Lidberg erlitt eine Platzwunde, bekam einen Turban während Zeefuik angeknockt vom Platz musste.