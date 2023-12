Nanu, wer soll das denn sein? Sky-Kommentator dichtet Hertha neuen Spieler an

Die Folge: Das irre Pokalspiel gegen den HSV fand ohne den Abwehrmann statt. In Kaiserslautern aber rotierte der 28-Jährige wieder wie angekündigt in die Startelf zurück und wurde prompt zum Matchwinner.

Florian Niederlechner (33) kann es auch wunderschön. © Uwe Anspach/dpa

Ein gefundenes Fressen für das Netz: "Dieser Kommentator, ey, erzählt da dreimal, dass Raschl das Tor gemacht hat. Den hat Hertha aber heimlich in der Halbzeit abgeworben", "Legenden besagen, der Sky-Kommentator behauptet immer noch, Tobias Raschl (FCK) hätte eben das 2:1 für die Hertha erzielt" oder "Freut mich für Raschl, dass er sich mit dem Tor belohnen konnte!", machen sich die User auf Twitter-Nachfolger X über den Fail lustig.

Kempf dürfte es herzlich egal sein, dass ihm kurzzeitig das Tor geklaut wurde. Die Berliner, seit nun acht Spielen ungeschlagen, krönen die perfekte Woche mit einem dreckigen Sieg, denn in der ersten Halbzeit gelang der Hertha noch wenig bis gar nichts.

Die 120 Pokalminuten steckten den Blau-Weißen wohl noch in den Knochen. Erst mit der Hereinnahme von Fabian Reese (26) und Haris Tabakovic (29) änderte sich das Spiel. Die Rote Karte von Aremu spielte der Alten Dame ebenfalls in die Karten.

Zuvor allerdings bestätigte Florian Niederlechner mal wieder seine bestechende Form. Per Fallrückzieher brachte er Hertha zurück in die Spur: "Beim Tor habe ich gespürt, dass das jetzt der Moment ist und ich den Ball gut erwischen muss - und dann erwische ich ihn perfekt. Eines meiner schönsten Tore!", sagte Niederlechner. "Drei Siege in einer Woche fühlen sich unglaublich gut an."