Neuer Geldsegen für Hertha BSC: Investoren-Deal vor Abschluss

Demnach soll das Geschäft Anfang der kommenden Woche vollzogen werden, wie das Blatt am Freitag unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Klubs und der US-Investmentfirma berichtete.

Dem Bericht zufolge soll 777 nicht nur die 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst (46) und seiner Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernehmen, sondern auch weitere Anteile erwerben, die dem Klub frisches Geld bringen würden.

Hertha hatte dem rbb am Donnerstag mitgeteilt: "Wir befinden uns bezüglich der Gespräche mit 777 Partners und einer möglichen Zusammenarbeit in einem Stadium, welches uns sehr positiv stimmt. Wie üblich in einem solchen Prozess mit einem derart umfassenden Vertragswerk gibt es jedoch bis zur Vertragsunterzeichnung viele Details zu klären." Zu eben jenen weiteren Details äußerte sich der Klub am Freitag wie üblich nicht.

Die zusätzliche Investition wäre für Hertha von immenser Bedeutung. Die von Windhorst seit 2019 insgesamt investierten 374 Millionen Euro sind aufgebraucht. Nach aktuellen Zahlen planen die Berliner in dieser Saison erneut mit einem hohen Verlust von 64 Millionen Euro und verkündeten zuletzt ein negatives Eigenkapital von 15 Millionen Euro.