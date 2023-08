Perfekt: Hertha BSC schnappt sich diesen Wunschspieler

Michal Karbownik (22) wechselt fest an die Spree. © Friso Gentsch/dpa

Zwischen dem flexibel einsetzbaren Defensivspieler und der Alten Dame ist offenbar schon länger alles klar: Er soll sich bereits vor Wochen für den Hauptstadtklub entschieden haben.



"Hertha BSC hat sich in den Gesprächen von Anfang an sehr intensiv um mich bemüht. Die Entscheidung zu diesem Wechsel fiel mir deshalb leicht. Ich möchte dem Team schnellstmöglich helfen und mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln", freut sich der Linksverteidiger auf seine neue Aufgabe. In Berlin erhält er einen Dreijahres-Vertrag.

Die 2. Liga kennt der 22-Jährige bereits. Vergangene Saison lief der polnische Nationalspieler leihweise für Fortuna Düsseldorf auf, erzielte in 26 Ligaspielen ein Tor und bereitete weitere fünf Treffer vor.

Hertha schlägt mit dem polyvalenten Defensivspieler gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Karbownik kann sowohl links hinten, als auch in der Zentrale - dort wo die Not am größten ist - spielen. "Michał ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt", so Sportdirektor Benjamin Weber (43).