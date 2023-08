Preisschild niedriger als gedacht: Für diese Summe darf Herthas Serdar wohl gehen

Zum Vergleich: Vor zwei Jahren überwies die Alte Dame noch acht Millionen Euro an Schalke 04. Es wäre das nächste Verlustgeschäft, wenn er denn geht.

Serdar selbst, der zuletzt mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht wurde, liebäugelt offenbar auch mit einem Abgang. Konkret wurde es bislang allerdings nicht. "Ich weiß nicht, wie der Verein plant. Ich wäre auch froh, wenn er hierbleibt. Er ist ein guter Spieler und würde uns helfen", sagte Pal Dardai (47) zuletzt.

Gerade in der Zentrale ist die Not am größten. Mit Pascal Klemens (18) und Marton Dardai (21) bekleiden zwei gelernte Innenverteidiger die Sechserpositionen. Gegen Düsseldorf blieb der Ex-Schalker nach seiner Verletzung noch außen vor, könnte aber am Freitag gegen Wehen Wiesbaden wieder eine Option sein. Nur wie lange noch, ist weiter unklar.