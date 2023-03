Premier League jagt Hertha-Bubi: Verliert Alte Dame nächstes Top-Talent?

Auch in den Planungen für den Profikader soll der aggressive Box-to-Box-Spieler, dessen Spielweise mit der von Ilkay Gündogan (32) oder Lothar Matthäus (61) verglichen wird, bereits eine Rolle spielen.

Der 18-Jährige machte in der U19 der Berliner auf sich aufmerksam. In elf Einsätzen hatte der Nachwuchs-Kicker stolze 13 Treffer in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost markiert. Damit war er der Top-Torjäger seiner Mannschaft und wurde folgerichtig in Herthas U23 hochgezogen.

Sowohl der FC Southampton als auch Brighton & Hove Albion sollen sich in den Transferpoker um Teoman Gündüz eingeschaltet haben. © Mark Kerton/PA Wire/dpa, Gareth Fuller/PA Wire/dpa (Bildmontage)

Da die Beschaffung einer Arbeitserlaubnis sich für den 18-Jährigen in England jedoch schwierig gestalten würde, wollen beide Vereine Gündüz dem Bericht der "Daily Mail" zufolge bei ihren jeweiligen Schwester-Klubs Royale Union Saint-Gilloise (Brighton) in Belgien und Göztepe Izmir (Southampton) in der Türkei "parken" und weiter ausbilden.

Stichwort Türkei: Von dort könnte den Blau-Weißen sogar noch schneller Ungemach drohen, denn die Wintertransferperiode wurde aufgrund des verheerenden Erdbebens im Südosten des Landes bis zum 5. März verlängert.

Und Teoman ist kein Unbekannter in Anatolien: Der Mittelfeldmotor hat bereits vier Länderspiele für die türkische U18 absolviert. Daher kommt es auch nicht von Ungefähr, dass türkische Top-Klubs ein Auge auf ihn geworfen haben.

Namentlich sei hier der Süper-Lig-Verein Fatih Karagümrük SK genannt. Das Team aus Istanbul wird derzeit von keinem Geringeren als Italien-Legende Andre Pirlo (43) trainiert.

Aber auch die Herthaner sollen sich bereits intensiv um eine Vertragsverlängerung mit Teoman Gündüz bemühen. Allerdings wollen die Spree-Athener ihn laut "Bild" erst noch ein Jahr lang in der U23 reifen lassen. Die Spielerseite strebe jedoch einen vorzeitigen Wechsel in eine Profimannschaft an.