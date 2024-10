Reese-Comeback bei Hertha schon im Pokal? "Dauert einfach noch seine Zeit"

Fabian Reese (26) wird sich weiter gedulden müssen. © Soeren Stache/dpa

Zum Trainingsauftakt am Dienstag wuchs die Hoffnung auf ein baldiges Comeback bei Hertha BSC. Der Flügelflitzer konnte erstmals wieder auf dem Schenckendorffplatz individuell trainieren - nach drei Monaten Leidenszeit.

Ein schnelles Comeback wird es aber nicht geben. Manch einer hatte offenbar gehofft, der 26-Jährige könne schon im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Heidenheim (18 Uhr/Sky) wieder im Kader stehen. Cristian Fiél (44) dämpft allerdings die Erwartungen.

"Keiner würde sich mehr darüber freuen, wenn er zurück wäre, als ich. Aber das dauert einfach noch seine Zeit", so der Cheftrainer auf der Pressekonferenz. "Was er gerade macht, ist mit dem Rehatrainer draußen in Richtung Ball zu gehen. Aber das ist von Mannschaftstraining noch etwas weit weg. Deshalb müssen wir uns gedulden."

Heißt: Das Pokalspiel kommt definitiv zu früh. Auch das Heimspiel gegen Köln ist kein Thema. Im November aber - spätestens nach der Länderspielpause - dürfte einem Comeback dann nichts mehr im Wege stehen.

Herthas Unterschiedsspieler wurde Mitte Juli im Testspiel gegen Cottbus kaputtgetreten, wird seitdem schmerzlich vermisst. Noch aber müssen sich die Herthaner weiter in Geduld üben.