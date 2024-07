Hertha-Schock im Cottbus-Test! Später Ausgleich, Fabian Reese verletzt raus

Cottbus - Testspielzeit im Cottbuser LEAG Energie Stadion : Energie Cottbus empfing Hertha BSC . Doch schon vor dem Anstoß sahen die gut 5000 Fans, dass so Vieles nicht wirklich rund lief. Nach zwei verschiedenen Halbzeiten stand ein 2:2 (0:2).

Kleiner Hertha-Schock knapp drei Wochen vor Saisonstart! Da rückt selbst die 2:0-Pausenführung in den Hintergrund, Tabakovic (22.) und Michael Cuisance (28.) trafen.

Der Hertha-Star musste behandelt werden, kehrte dann aufs Feld zurück, ehe er kurz darauf unter Schmerzen zusammensackte. Das rechte Sprunggelenk ist lädiert, Reese humpelte in die Katakomben.

Der eingewechselte Phil Halbauer (Nr. 11) war an beiden Cottbuser Toren beteiligt. © IMAGO / Contrast

Bei brütend heißen Sommerwetter fehlte dem Spiel in Halbzeit eins deutlich an Geschwindigkeit. Cottbus kam in den Zweikämpfen oft zu spät und konnte sich nur durch Fouls helfen.



Mit einer ganz anderen Gangart kam Cottbus aus der Pause, spielte einen Angriff schnell - Halbauer traf aus halblinker Position (48.) zum Anschluss.

Hertha wechselte zur 62. Minute zehnfach, erlangte aber nicht mehr die Kontrolle wie im ersten Durchgang.

Cottbus wurde immer frecher, besonders Verteidiger Rorig war bei seinen Vorstößen kaum zu bändigen. Shcherbakovski traf den Pfosten (76.).

Auf der Gegenseite vergab Niederlechner mutterseelenallein vor Bethke (79.) und Prevljak aus spitzem Winkel (86.). So blieb das Spiel bis kurz vor Schluss offen und Cottbus schlug durch Thiele nach Halbauer-Flanke eiskalt zu. 2:2, danach war Schluss.

Eine kalte Dusche könnte Hertha nach diesem Test gut gebrauchen, während Cottbus heiß lief und das späte Remis wie einen Derby-Sieg feierte.

Erstmeldung: 18.34 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.40 Uhr