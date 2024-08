Riesen-Bock von Gersbeck bleibt unbestraft: Hertha schießt Rostock ab

Rostock/Berlin - Kräftiges Durchpusten bei Marius Gersbeck! Herthas Ersatzkeeper leistete sich beim Pokalspiel bei Hansa Rostock einen brutalen Aussetzer. Es sollte dennoch reichen: Hertha BSC zieht nach dem 5:1 (1:0) in die nächste Runde ein. Für die Szene des Spiels sorgte aber Gersbeck.

Derry Scherhant trifft zum 1:0. © Axel Heimken/dpa

Die Alte Dame kam mit der Führung im Rücken gerade aus der Pause zurück, als eine harmlose Situation zum Ausgleich führte. Ohne Not spielte Gersbeck den Ball direkt vor die Füße von Albin Berisha, der das Geschenk dankend annahm (46. Minute). Am Ende aber reichte es dennoch für einen deutlichen Sieg.

Der Zweitligist war gleich um Spielkontrolle bemüht, ließ Ball und Gegner laufen. Gefährlich wurde es im ersten Durchgang aber erstmals nach 26 Minuten - und das auch nur, weil sich Keeper Max Hagemoser verschätzte.

Die Gäste hatten die Partie vollends im Griff, suchten aber noch nach Lösungen, um die tief stehende Hanse-Kogge zu knacken. Abhilfe lieferte da eine Standard-Situation. Bei einer unübersichtlichen Situation schaltete Derry Scherhant am schnellsten - 1:0.

Die Führung hatte sich nicht gerade angedeutet, war dennoch verdient. Rostock verteidigte gut, Hertha aber auch. Der Zweitligist ließ so gut wie nichts zu, lud Hansa aber selber ein.

Völlig ohne Not spielte Marius Gersbeck einen Rückpass in die Füße von Albin Berisha. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und brachte den Drittligisten zurück. Was für ein Bock des Pokal-Keepers, dem der Ball auch noch durch Arme flutschte.