Riesen Eklat auf der Hertha-PK! Dardai verlässt nach Reporter-Frage den Raum

Hertha-Trainer Pál Dárdai (48, r.) verlässt nur wenige Minuten nach Start der PK den Raum. Spieler Fabian Reese (26, l.) senkt den Kopf. © IMAGO / Nordphoto

Darüber wird noch zu reden sein! Hertha-Sprecherin Vera Krings hatte am Mittwoch-Nachmittag gegen 13 Uhr in gewohnter Form die Pressekonferenz eingeleitet und die Fragerunde an Trainer Dárdai und Fabian Reese (26) eröffnet.

Steffen Rohr vom kicker legte los mit einer sachlichen Frage zum kommenden Gegner und dem Auswärtsspiel in Paderborn. Sofort kochte es in dem Hertha-Coach hoch:

"Steffen, du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön."

Als Steffen Rohr wenige Minuten später einen erneuten Versuch wagt ("ich würde gerne meinen Job machen Pál, ich versuche es nochmal") hat Dardai genug.

Noch bevor der Reporter seine Frage formuliert hat, verlässt der Coach angesäuert den Raum! Puh, die dicke Luft wird sich nach der Aktion so schnell nicht lösen.