Schafft Hertha gegen Düsseldorf den Dreierpack? Dieser Neuzugang drängt in die Startelf

Berlin - Hertha BSC kann beinah schon Historisches schaffen. Drei Siege in der Liga am Stück, das gab es schon ganz lange in Berlin nicht mehr. Zuletzt vor fünf Jahren! Der Trainer damals: Ante Covic (49).

Hertha tankte nach dem wilden Spiel in Kaiserslautern Selbstvertrauen. © Uwe Anspach/dpa

Nach Siegen gegen Paderborn und Köln sollte in der Saison 2019/2020 ausgerechnet gegen Düsseldorf der Dreierpack perfekt gemacht werden. Das soll sich jetzt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wiederholen.

Großartige Änderungen wird es gegen die Fortuna vermutlich nicht geben. Linus Gechter (20) ist rechtzeitig wieder fit geworden und mit Kevin Sessa (24) meldete sich ein wichtiger Neuzugang zurück. Der Ex-Heidenheimer sorgt für ein Luxusproblem, wenngleich ein Startelfeinsatz noch zu früh kommt.

Ein anderer Neuzugang könnte hingegen nach seinem 15-Minuten-Debüt gleich in die erste Elf drängen: Jon Dagur Thorsteinsson (25). Der Reese-Ersatz hinterließ in Kaiserslautern Eindruck und machte auch in der Länderspielpause weiter. Gegen Montenegro (2:0) erzielt er das entscheidende 2:0.

"Er ist sehr nah dran", so Cristian Fiél (44) auf der Pressekonferenz. "So lange hatten wir jetzt die Möglichkeit, miteinander zu arbeiten. Man hat aber nicht nur im Training, sondern auch schon in Kaiserslautern gesehen, warum wir ihn geholt haben."