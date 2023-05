Schießt ausgerechnet er Hertha in die 2. Liga? Dardai wünscht sich Selke-Gegentor

Pal Dardai (47, r.) gönnt seinem Ex-Schützling Davie Selke (28, l.) sogar einen Treffer gegen Hertha. © Soeren Stache/dpa, Marius Becker/dpa

Rechtzeitig vor dem Abstiegskracher am Freitagabend in Köln (20.30 Uhr/DAZN) ist Selke in bestechender Form. In den letzten drei Spielen netzte er dreimal, holte mit seinem Doppelpack gegen Leverkusen quasi den Derbysieg im Alleingang.

Jetzt ist die Sorge groß, dass ausgerechnet Selke Hertha den Todesstoß versetzt. Vier Jahre lang ging der 1,95 Meter große Hühne für die Alte Dame auf Torejagd.

Gerade unter Dardai hatte er zwischen 2017 und 2019 seine erfolgreichste Zeit in Berlin (13 Tore, 13 Vorlagen). "Davie und ich haben vom ersten Moment an funktioniert", erinnert sich Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz zurück. "Er hat bei mir immer gut gespielt."

Kurios: Der Ungar gönnt ihm sogar am Freitagabend einen Treffer - gegen Hertha. "Er ist ein Typ, der immer alles gibt. Deswegen wünsche ich mir, dass er gegen uns spielt, gesund bleibt, soll er ein Tor gegen uns schießen. Aber wir gewinnen 2:1. Dann können wir danach schön Bier trinken."

Vielleicht aber hat Dardai auch im Kopf, dass Selke besonders gern gegen seinen Ex-Verein trifft. Bei Herthas bislang einzigem Sieg gegen RB Leipzig avancierte der 28-Jährige mit seinem Doppelpack zum Matchwinner (Dardai: "Was er da gefightet hat"). Und auch der Alten Dame tat er schon weh.