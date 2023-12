Schützenfest am 1. Advent: Hertha BSC schießt Elversberg ab

Berlin - Hertha BSC setzte sich hochverdient mit 5:1 gegen den Aufsteiger SV Elversberg durch. Nach drei Remis am Stück gab es endlich wieder einen Dreier.

Florian Niederlechner (33, 2. v.R.) war mit seinem Hattrick der überragende Akteur auf dem Rasen. © Soeren Stache/dpa

Keine vier Minuten waren gespielt, da lag die Alte Dame schon zurück. Eine Flanke des Aufsteigers bekamen die Berliner nicht bereinigt und schon stand es 1:0 für Elversberg. Der 17-jährige Paul Wanner nutze die erste Chance zur Führung - denkste.

Schiedsrichter Sven Jablonski entschied schmeichelhaft aus Berliner Sicht auf Handspiel. Hertha wirkte nach dieser Aktion wie benommen. Die Defensive des Absteigers zeigte sich vogelwild und konnte sich bei Tjark Ernst bedanken, dass es noch 0:0 stand.

Die Anfangsphase gehörte ganz klar dem SV Elversberg und dennoch führte Hertha nach zwölf Minuten mit 1:0. Ein weiter Einwurf von Fabian Reese landete vor den Füßen von Linus Gechter - der Innenverteidiger staubte trocken zur Führung ab.

Wirklich lange währte die Freude der Herthaner aber nicht. Einen Ball von Wanner schnappte sich in der 15. Minute Thore Jacobsen, mit einem satten Schuss traf er aus 17 Metern zum 1:1. Die Partie kannte kaum Pausen und so erzielte Florian Niederlechner in der 23. Minute die erneute Führung für die Alte Dame.

Eine Unordnung im Strafraum des Aufsteigers nutze der 33-Jährige eiskalt aus. Die Partie hatte weiterhin enorm viel Unterhaltungspotenzial. Immer wieder gab es Torchancen auf beiden Seiten. Im Anschluss beruhigte sich das Spiel ein wenig und die Zweikämpfe wurden vermehrt im Mittelfeld geführt.

Mit einem 2:1 aus Sicht der Berliner ging die erste Halbzeit zu Ende.