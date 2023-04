Shootingstar! Hertha-Leihgabe schnürt Dreierpack in der 3. Liga

Doch die Pointe folgte nach Abpfiff des Spiels - Waldhof-Trainer Christian Neidhart (54) machte einen Disput mit seinem Shootingstar öffentlich: "Ich habe mich in der Woche eigentlich noch in den Haaren gehabt mit Marten, weil er zu wenig gemacht hat im Training und sich so ein bisschen ausruht auf seiner Qualität."

So einen wie Marten Winkler (20) könnte Hertha aktuell gut gebrauchen: Schnell, mutig, zielstrebig, treffsicher - so lässt sich der Spielstil des Außenstürmers von Waldhof Mannheim beschreiben.

In der Vorsaison war Marten Winkler (20, l.) für die Hertha-Bubis in der Regionalliga Nordost noch deutlich zurückhaltender unterwegs. © Picture Point / Gabor Krieg

Diese Kritik nahm sich Winkler am Freitagabend zu Herzen und erzielte seine Saisontreffer sieben bis neun, womit er intern nur noch ein Tor hinter Stürmer Dominik Martinovic (25) rangiert.

Ligaweit steht der einmalige U18-Nationalspieler inzwischen auf Platz neun aller Torjäger - eine starke Quote für das zweite Herrenjahr. In diesem hat Winkler einen großen Entwicklungsschritt genommen, nachdem er in der Vorsaison noch für die Hertha-Bubis in der Regionalliga Nordost auflief (acht Tore, zwei Assists).

Außerdem kam der 20-Jährige schon auf zwei Kurzeinsätze für die Bundesliga-Profis der Hertha, ehe im Juli die Leihe nach Mannheim zugunsten der Spielpraxis vollzogen wurde. Da diese auf eine Saison begrenzt ist, geht es im Sommer zurück zur Alten Dame - der strauchelnde Erstligist könnte einen torgefährlichen, unbekümmerten Youngster sicherlich gut gebrauchen.

Deshalb macht sich Mannheims Neidhart auch keine Illusionen: "Wir haben leider nicht die Hand drauf. Er ist ausgeliehen von Hertha und klar, er spielt sich natürlich auch gerade in den Mittelpunkt, das weiß er."

Winkler selbst beendete seinen Arbeitstag am Freitagabend in Minute 61 gezwungenermaßen, da das Knie blockierte. Was Ernsteres? "Alles gut", gab der Matchwinner Entwarnung. Einen fitten und motivierten Marten Winkler kann Mannheim im Aufstiegskampf gut gebrauchen.