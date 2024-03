Spielt Bence Dardai jetzt nie wieder für Hertha? "Die Mama hat zwei Tage geweint"

Bence Dardai (18) wird Hertha BSC am Saisonende verlassen. © Andreas Gora/dpa

Wozu einen Nachwuchsspieler weiter ausbilden, wenn er am Saisonende den Klub sowieso verlässt? So fand beispielsweise Lukas Ullrich (18) nach dessen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach weder bei den Profis, bei der U23 noch in der U19 Berücksichtigung.

Pal Dardai (47) will davon allerdings nichts wissen und kündigte an: "Wir werden weiter mit ihm im Kader arbeiten. Wenn nötig, nehme ich ihn auch mit. Es interessiert mich nicht, was die Leute denken."

Der Grund: Papa Pal will gewinnen! "Wer spielt? Derjenige, der hilft, der vertikal spielen kann, Spaß hat unter Druck zu spielen, keine Angst vor dem Ball hat. Die Kriterien hat Bence. Er wird auch nicht gemobbt, sondern von der Mannschaft geliebt."

Und weiter: "Bei Hertha spielen immer diejenigen, die uns zum Gewinnen bringen", so Dardai. "Warum soll ich deswegen jemanden töten? Jede Mutter und jeder Vater soll wissen: Von der U9 bis U23, egal ob sie hierbleiben oder nicht, wenn einer gut ist, dann spielt er. Wenn nicht, dann nicht."