Hertha verliert nächstes Top-Talent: Bence Dardai wechselt zu diesem Bundesliga-Klub

Bence Dardai (18/neun Spiele) feierte in dieser Saison bei Hertha sein Profidebüt. © Andreas Gora/dpa

Das berichtet zumindest die AZ/WAZ. Die Wölfe spielen zwar die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, können aber mit der Bundesliga punkten.

Besonders bitter: Die Berliner verlieren nicht nur ein Top-Talent, sondern müssen ihn auch noch ablösefrei ziehen lassen. Sein Marktwert liegt bei zwei Millionen Euro, die klamme Hertha aber wird nur eine Ausbildungsentschädigung erhalten.

Überraschend kommt der Abgang allerdings nicht. Schon letztes Jahr wollte der damals 17-Jährige weg, soll sich mit Gladbach bereits einig gewesen sein. Nur das Nein von Mutter Monica verhinderte einen Wechsel.

"Bei Bence ist alles so weit ausgetauscht. Da werden wir sehen, wie es sich in den kommenden entwickelt. Wenn es dann was zu verkünden gibt, werden wir es tun", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) noch vergangene Woche.