Startelf zum Abschied? Er wird Hertha-Rotsünder Gechter ersetzen

Berlin - Beim 0:2 in Münster stand Andreas Bouchalakis (32) mal wieder in der Startelf. Zum ersten Mal in dieser Saison. Der erste Startelfeinsatz dürfte aber gleichzeitig auch sein letzter gewesen sein. Wenn Hertha BSC vor dem Saisonabschluss gegen Hannover ein Quintett verabschiedet , gehört auch der Grieche zu den fünf Spielern.

Trotz der Rotsperre von Linus Gechter (21, l.) muss Andreas Bouchalakis (32, r.) bei seinem Abschiedsspiel wieder auf die Bank. © Friso Gentsch/dpa

Zwar muss Stefan Leitl nach der Roten Karte für Linus Gechter (20) wieder seine Abwehr umkrempeln, Bouchalakis wird dann aber wieder auf der Bank Platz nehmen.

"Toni (Leistner, Anm.d.Red.) kommt zurück. Das ist sicherlich positiv. Dann wird aller Voraussicht nach Deyo Zeefuik die Position von Linus übernehmen", so Leitl auf der Pressekonferenz.

Erst am Samstag gab Hertha bekannt, dass der Linksverteidiger zwei weitere Jahre in Berlin bleibt. Jetzt sind seine Qualitäten in der Abwehr gefragt. Dass er das kann, hat Herthas "Löwe" schon beim 1:0 in Köln gezeigt.

Offen ist noch, wer dann im Tor steht. Stammkeeper Tjark Ernst (21) konnte auch am Donnerstag noch nicht trainieren. "Wenn er ins Mannschaftstraining einsteigen kann, dann wird er spielen. Wenn nicht, dann spielt Dennis Smarsch", erklärt der Chefcoach.