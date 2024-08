Tabakovic-Abgang und die Folgen: Braucht Hertha jetzt einen neuen Knipser?

Haris Tabakovic (30, l.) wird wohl gehen, Florian Niederlechner (32) konnte zuletzt im Pokal Pluspunkte sammeln. © Soeren Stache/dpa

Hertha verliert zwar den Torschützenkönig der 2. Liga, ist aber auf die Transfereinnahmen angewiesen, da erneut ein Transferüberschuss erzielt werden muss.

Eigentlich sollten die Leihspieler Suat Serdar (27), Wilfried Kanga (26), Kelian Nsona (22) und Myziane Maolida (25) die Kasse klingeln lassen. Der Plan ging allerdings nur zum Teil auf.

So muss die Alte Dame den 22-Tore-Mann ziehen zahlen. Laut "Bild" sollen drei Millionen Euro nach Berlin fließen, durch Bonuszahlungen kann die Ablöse noch weiter steigen. Nur wer soll den Goalgetter, der vergangene Saison alleine 32 Prozent aller Tore erzielte, ersetzen?

Der neue bosnische Nationalspieler weiß nicht nur, wo die Kiste steht, sondern kann auch die Bälle gut festmachen. Muss jetzt noch ein neuer Angreifer her? Wieder ein Wandspieler oder gar einer, der mehr ein spielerischer Angreifer ist? "Es schadet nicht beide Spielerprofile im Kader zu haben", sagte Cristian Fiél (44) auf der Pressekonferenz.

Auswahl hat der Dardai-Nachfolger auch so genug: Ihm stehen mit Luca Schuler (25), Florian Niederlechner (32) und Smail Prevljak (29) noch drei weitere Angreifer für die Sturmspitze zur Verfügung. Auch Derry Scherhant (21) sieht sich eigentlich als Mittelstürmer, wird aber weiter auf dem Flügel gebraucht. "Was für jeden von ihnen spricht, ist, dass sie in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie Tore erzielen können."