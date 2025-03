Unerwarteter Geldsegen: Verlässt dieser Hertha-Star die Alte Dame?

Berlin - Seine Entwicklung freut die Hertha-Fans: Kelian Nsona (22) startet in den Niederlanden durch. Beim Zweitligisten Emmen blüht der Pechvogel so richtig auf, ist mit elf Treffern und fünf Assists der beste Torjäger des Klubs. Viel Freude werden die Hertha-Anhänger aber wohl nicht an ihm haben.