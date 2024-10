Wie es für Herthas Leihspieler läuft: Pechvogel Nsona top, Kanga floppt

Ihn könnten die Herthaner angesichts des Engpasses in der Abwehr gut gebrauchen. Durfte Tim Hoffmann (19) im Winter-Trainingslager Profiluft schnuppern, feierte der 19-Jährige wenige Wochen später in Fürth sein Profidebüt. Im Sommer ging es dennoch nach Aue - und das war der richtige Schritt. Der Plan geht voll auf. Hoffmann ist Stammspieler.

Seit seinem Wechsel im Winter 2022 bestritt Pechvogel Kelian Nsona (22) noch kein einziges Spiel für die Profis. Umso größer ist die Freude, dass der Flügelflitzer in den Niederlanden endlich wieder Fußball spielen kann. Er ist in Emmen gesetzt und findet wieder zu alter Form. Drei Tore und drei Vorlagen in neun Spielen sprechen für sich.

Kaum da und sofort Stammspieler. Lange eingewöhnen musste sich Agustin Rogel (26) nach seiner schweren Knieverletzung nicht. Der Abwehrspieler bekommt in Brasilien die erhoffte Spielpraxis, allerdings sah der Uruguayer die Rote Karte (die Verhandlung steht noch aus) und laboriert derzeit an Oberschenkelproblemen.

Wilfried Kanga (26) wartet in Cardiff noch auf einen Treffer. © Soeren Stache/dpa

Wilfried Kanga

Lange wurde von einer Millionenablöse geträumt. Am Ende war es doch wieder nur eine Leihe. Wilfried Kanga zog es zum englischen Zweitligisten Cardiff City. Fand er bei seiner vergangenen Leihe noch sein Glück in Belgien, hat er wie in Berlin auch auf der Insel Anlaufschwierigkeiten. In acht Spielen gelang dem Stürmer weder ein Treffer noch ein Assist. Mittlerweile ist Kanga nur noch Joker.





Bradley Ibrahim

Pal Dardai (48) suchte nach starken Trainingseindrücken zu Beginn noch den Haken. Als Vorgriff für den Sommer geholt, hat es dann jedoch nicht mal mehr für das Trainingslager gereicht. Nun versucht das Ex-Arsenal-Talent Bradley Ibrahim (19) auf der Insel sein Glück - in der 3. Liga. Die Bilanz: Vier Spiele, davon zwei Einwechslungen.

Julian Eitschberger

Vergangene Saison sammelte Julian Eitschberger (20) in Halle eine Etage tiefer fleißig Spielpraxis. Auch bei Drittligist Rot-Weiß Essen geht es so weiter. Der U20-Nationalspieler beackert als Stammkraft fleißig die rechte Außenbahn.

Robert Kwasigroch

Als Nummer zwei geholt, hat Keeper Robert Kwasigroch (20) bei Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf erwartungsgemäß noch kein Spiel gemacht. Spielpraxis gab es nur ein einziges Mal in der Regionalliga West, beim 7:0 gegen TS Dortmund. Fortuna sicherte sich dennoch eine Kaufoption.