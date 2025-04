Doch nicht Stuttgart: Hertha-Star Maza vor Abgang zu diesem Klub?

Berlin - Wohin wechselt Ibrahim Maza (19)? Herthas Top-Talent war schon vergangenen Sommer begehrt, der 19-Jährige aber entschied sich für ein weiteres Jahr in seiner Heimatstadt Berlin.

Ibrahim Maza (19, l.) wird Hertha wohl verlassen. © Soeren Stache/dpa

Nach dieser Saison aber wird der Spielmacher kaum zu halten sein. Hertha BSC braucht Geld, muss der Hauptstadtklub doch mindestens einen zweistelligen Millionen-Transferüberschuss erzielen.

Bislang sah es so aus, als würde der VfB Stuttgart das Rennen machen. Chancenlos sind die Schwaben, die sich schon länger um den begnadeten Offensivspieler bemühen, zwar nicht, dem Kicker zufolge aber scheint Maza einen anderen Bundesligisten bevorzugen.

Bayer Leverkusen soll demnach sein Favorit sein. Die Werkself lockt mit der Champions League, während der VfB wohl maximal beim Pokalsieg noch Europa bzw. die Europa League bieten könnte.

Nach dem Auswärtssieg in Köln soll bereits in Leverkusen ein längeres Gespräch mit den Bayer-Verantwortlichen stattgefunden haben. Jetzt könnte schon bald das finale Ja folgen. Dem Bericht zufolge wird es - anders als bei Dodi Lukebakio (27), als Hertha auch dringend die Transfermillionen benötigte - wohl keine Hängepartie. Eine Entscheidung soll demnach in den kommenden zehn Tagen finalisiert werden.