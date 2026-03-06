Leitl bleibt bei Herthas Klemens hart: "Das habe ich klar angesprochen"
Berlin - Er muss weiter zugucken! Gegen Nürnberg stand Pascal Klemens (21) überraschend nicht im Kader. Daran wird sich auch in Münster nichts ändern.
"Die Situation ist unverändert. Das kann man ganz klar sagen", sagte Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Hertha BSC will schon länger verlängern, doch die Unterschrift fehlt weiterhin.
Der Ball liegt bei Klemens, der kürzlich seine Berateragentur gewechselt hat, diesen aber nimmt er bislang nicht auf. Er pokert auf die Bundesliga, doch da macht die Alte Dame bzw. Leitl nicht mit.
"Es geht darum, dass ich meine Dinge klären muss, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das habe ich klar angesprochen. Ich erwarte das von ihm."
Der Trainer bleibt hart. Solange die Hängepartie weitergeht, bleibt das Eigengewächs außen vor: "Ich erwarte von den Spielern ein klares Bekenntnis zum Verein, um Aufgaben und Ziele neu definieren und anpacken zu können."
Zur positiven Überraschung gehörte dafür Jeremy Dudziak (30). Der Mittelfeldspieler überzeugte als Spielmacher. Ob er erneut auf der Zehn randarf und damit wieder Michaël Cuisance (26) auf die Bank verbannt, ließ der Übungsleiter offen.
Leon Jensen sammelt Spielpraxis in der U23
Möglich ist auch, dass beide starten. Dann aber mit Cuisance neben Paul Seguin (30) und Dudziak weiter vorne. Leidtragender wäre in diesem Fall Kevin Sessa (25).
Keinen Platz hat Leitl für Leon Jensen (28), obwohl die Doppelsechs weiterhin dünn besetzt ist. Der Mittelfeldkämpfer soll bei der U23 Spielpraxis sammeln. "Er war jetzt über ein halbes Jahr verletzt. Das ist eine lange Zeit. Spielminuten sind durch nichts ersetzbar."
Den Aufstieg hat Hertha weiterhin abgeschrieben, dennoch wird nicht nur bei Klemens genau hingeguckt. "Ich erwarte von den Spielern ein klares Bekenntnis zum Verein, um Aufgaben und Ziele neu definieren und anpacken zu können", so Leitl.
In Münster will der Hauptstadtklub nach dem 2:1 gegen Nürnberg den nächsten Sieg einfahren: "Die Saison ist noch nicht vorbei", sagte Leitl und fasste ein neues Ziel ins Auge: "Realistisch ist, die Saison auf Platz sechs zu beenden. Das ist eine coole Aufgabe. Die kann durchaus Spaß machen."
