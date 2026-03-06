Leitl bleibt bei Herthas Klemens hart: "Das habe ich klar angesprochen"

Berlin - Er muss weiter zugucken! Gegen Nürnberg stand Pascal Klemens (21) überraschend nicht im Kader. Daran wird sich auch in Münster nichts ändern.

Pascal Klemens (21, r.) fehlt wegen der ungeklärten Zukunft auch in Münster im Aufgebot. © Andreas Gora/dpa

"Die Situation ist unverändert. Das kann man ganz klar sagen", sagte Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Hertha BSC will schon länger verlängern, doch die Unterschrift fehlt weiterhin.

Der Ball liegt bei Klemens, der kürzlich seine Berateragentur gewechselt hat, diesen aber nimmt er bislang nicht auf. Er pokert auf die Bundesliga, doch da macht die Alte Dame bzw. Leitl nicht mit.

"Es geht darum, dass ich meine Dinge klären muss, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das habe ich klar angesprochen. Ich erwarte das von ihm."

Der Trainer bleibt hart. Solange die Hängepartie weitergeht, bleibt das Eigengewächs außen vor: "Ich erwarte von den Spielern ein klares Bekenntnis zum Verein, um Aufgaben und Ziele neu definieren und anpacken zu können."

Zur positiven Überraschung gehörte dafür Jeremy Dudziak (30). Der Mittelfeldspieler überzeugte als Spielmacher. Ob er erneut auf der Zehn randarf und damit wieder Michaël Cuisance (26) auf die Bank verbannt, ließ der Übungsleiter offen.