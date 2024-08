Verliert Hertha Tabakovic? Dieser Bundesligist hat starkes Interesse

Im Sturm eroberte er die Herzen der Fans, bekam den liebevollen Spitznamen Fluppe verpasst und traf vergangene Saison am liebsten doppelt oder gar dreifach. 22 Buden (und acht Vorlagen) sollten am Ende für die Krone reichen, auch wenn er sie sich mit Robert Glatzel (30) und Christos Tzolis (22) teilen musste.

Nach TAG24-Information wurde Herthas Top-Torjäger am Donnerstagmorgen am Flughafen BER gesehen. Mit dem Ziel Hoffenheim?

Bislang sah es so aus, als würde Sturmpartner Smail Prevljak (29) den Klub noch bis zum Ende der Transferfrist verlassen, jetzt könnte aber Tabakovic (Vertrag bis 2026) dem Lockruf aus der Bundesliga folgen, da auch Hertha finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Sein Marktwert wird von Transfermarkt.de auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Ersatz ist schon da: Mit Luca Schuler (25) haben die Berliner einen ähnlichen Stürmertypen in den Reihen. Zudem hat sich Florian Niederlechner (32) mit seinem Doppelpack in Rostock in Stellung gebracht.