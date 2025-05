Von wegen Abgang: Hertha verlängert mit Cuisance!

Berlin - Ibrahim Maza (19) geht in die Bundesliga, ein anderer begehrter Leistungsträger bleibt Hertha BSC erhalten: Michaël Cuisance (25) hat überraschend seinen Vertrag bis 2029 verlängert.

Hertha BSC hat den Vertrag mit Michaël Cuisance (25) verlängert. © Soeren Stache/dpa

Der Mittelfeldspieler schloss sich erst vergangenen Sommer den Berlinern an, wurde auf Anhieb zum Stammspieler. Es braucht nicht viel um zu sehen, warum sich der FC Bayern München einst die Dienste des Franzosen sicherte.

Beim Rekordmeister kam er jedoch kaum zum Zuge, auch der Wechsel nach Italien verlief eher unglücklich. Der 25-Jährige galt schon als gescheitert, knüpfte aber in Berlin an seine guten Leistungen aus Osnabrück nahtlos an. Sechs Tore und sieben Vorlagen sprechen für sich.

"Micka besitzt außergewöhnliche Qualitäten am Ball und hat unseren Fans mit seiner Spielweise und Kreativität schon viel Spaß bereitet. Darüber hinaus identifiziert er sich total mit dem Verein und der Stadt", so Sportdirektor Benjamin Weber (45).

Seine Verlängerung ist auch eine Ansage: Ein Wechsel ist damit vom Tisch. Bei möglichen Abgängen fiel immer wieder sein Name. Zuletzt soll sich vor allem Young Boys Bern um den Techniker bemüht haben, Cuisance aber bekennt sich zu Hertha und peilt mit der Alte Dame die Rückkehr in die Bundesliga an.