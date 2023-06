Welcher Verein gewinnt das Rennen um Lukebakio?

Dodi Lukebakio (25) wird seine Tore womöglich bei für Inter Mailand erzielen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Hertha BSC erlebte eine Saison zum Vergessen. Am Ende stand der Abstieg in die 2. Bundesliga. Für den Neustart im Unterhaus braucht der so klamme Verein aus der Hauptstadt neue Millionen.

Trotz und vor allem wegen der strengen Lizenzvergabe für Liga zwei, sind die Kassen nicht gerade prall gefüllt. Natürlich schauen die Fans daher vor allem auf Lukebakio. Der belgische Nationalspieler ist der Akteur, mit dem höchsten Marktwert (zwölf Millionen Euro) bei der Hertha.

Im besten Fall findet sich ein Verein, der eine marktwerkgerechte Ablöse an die Alte Dame überweisen würde.

An möglichen Interessenten scheint es bekanntlich nicht zu mangeln. Ganze zehn Vereine sollen laut "Berliner-Kurier" um die Dienste von Herthas besten Scorer der letzten Saison buhlen.