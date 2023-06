Wechsel-Wirbel um Hertha-Star Ngankam: "Er ist ein richtiges Pferd"

Berlin - Früher als geplant könnte Jessic Ngankam (22) wieder bei Hertha BSC auftauchen. Zusammen mit Teamkollege Marton Dardai (21) steht die U21 bei der EM vor dem Aus. Beim Klassiker gegen England am Mittwoch (18 Uhr) braucht die DFB-Elf einen Sieg und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

Jessic Ngankam (22) steht mit Deutschland bei der U21-EM vor dem Aus. © Sebastian Kahnert/dpa

Auch Pal Dardai (47) hofft natürlich auf ein Weiterkommen seiner Jungs. Kehren sie aber früher als erwartet zurück, könnte das auch von Vorteil sein - gerade für Ngankam.

"Was ihm guttun würde, ist eine harte Vorbereitung. Aus meiner Sicht ist er nicht fit. Das habe ich seinem U-21-Trainer auch mitgeteilt", so Dardai in einer Medienrunde. "Er ist jetzt reif genug ein richtig hartes Trainingslager zu machen."

In der vergangenen Saison gehörte der bullige Nachwuchsstürmer noch zu den wenigen Lichtblicken. Obwohl der 22-Jährige erst nach der Winter-WM angreifen konnte, erzielte er in 18 Spielen vier Tore.

Seiner Meinung nach habe vergangene Saison eine zu lasche Vorbereitung stattgefunden. Unter Fitness-Fan Dardai dürfte sich das ändern. "Sein Körper braucht das, sonst funktioniert er nicht."

Das dürfte auch erklären, warum er unter seinem Förder, bei dem das Eigengewächs sein erstes Bundesligator erzielte, im Saisonendspurt meist von der Bank kam. "Er kann viel mehr. Er ist ein richtiges Pferd für Hertha BSC. Er hat einen Körper, er hat Schnelligkeit."